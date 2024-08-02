المتحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية :”إيمان خليف أنثى”

رد المتحدث بإسم اللجنة الأولمبية الدولية ماركز أدمز، اليوم الجمعة، على “المتنمرين” بشأن البطلة الجزائرية إيمان خليف.

وقال ماركز أدمز خلال مؤتمر صحفي بباريس “الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ولدت أنثى و تم تسجيلها كأنثى، وعاشت حياتها كأنثى و لاكمت كأنثى”.

كما أضاف أدمز “لديها جواز سفر أنثى هذه ليست قضية تحول جنسي، كان هناك بعض الالتباس بأن الأمر بطريقة ما، أن رجلا يصارع امرأة، داخل حلبة، هذه ليست القضية من الناحية العلمية، هناك إجماع على ذلك، علميا هذا ليس رجل يقاتل امرأة”.

وختم المتحدث بإسم اللجنة الأولمبية “اعتقد أننا بحاجة إلى نوع من توضيح ذلك، وإزالة هذا اللبس”.