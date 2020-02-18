المتحف المركزي للجيش يحتفي باليوم الوطني للشهيد

نظم، اليوم الثلاثاء، المتحف المركزي للجيش إحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للشهيد.

الإحتفالية التي خصصت لتكريم وتمجيد أرواح شهداء الجزائر الأبرار، كانت تحت عنوان “اليوم الوطني للشهيد 18 فيفري.. وفاء لرسالة الشهيد”.

وأشرف على افتتاح التظاهرة، اللواء بوعلام مادي، مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، بحضور ضباط وإطارات من الجيش الوطني الشعبي، وأساتذة جامعيين وتلاميذ بعض المؤسسات التربوية.

وإستهل هذا النشاط بعرض شريط وثائقي تحت عنوان “جيش التحرير الوطني..ثوار ذخيرتهم حب الوطن”.

كما تضمن برنامج الاحتفالية عرض ملحمة تاريخية حول مسيرة الشهيد ومداخلة تاريخية وشهادات حية لمجاهدين، بالإضافة إلى معرض للصور.