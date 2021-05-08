المتحف المركزي للجيش يحتفي بمجازر 8 ماي 1945 المصادف لليوم الوطني للذاكرة

احتفى المتحف المركزي للجيش اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الأولى لليوم الوطني للذاكرة تحت شعار “08 ماي.. محطة تاريخية للذكرى والتحدي”.

وكان الاحتفال بذكرى 8 ماي 45، تحت إشراف اللواء مدير الإيصال والإعلام والتوجيه بأركان الجيش الوطني الشعبي.

وسطر المركز البرنامج التالي، عرض فيلم وثائقي تحت عنوان “ذاكرتنا الوطنية منارة انتمائنا وصمّام وحدتنا”.

وتدشين المعرض المقام بالمناسبة من طرف اللواء مدير الإيصال والإعلام والتوجيه،ولوحة زيتية تجسد هذا اليوم من انجاز الفنان كرميش علي.

وعرفت هذه الاحتفالية حضور إطارات من مختلف هياكل الجيش الوطني الشعبي ودكاترة وأساتذة جامعيين ومجاهدين ومختلف شرائح المجتمع.