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المتحف المركزي للجيش ينظم ندوة حول الذكرى 60 للتفجيرات النووية الفرنسية

فن وثقافة
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المتحف المركزي للجيش ينظم ندوة حول الذكرى 60 للتفجيرات النووية الفرنسية
بقلم مصطفى.ق

أحيا المتحف المركزي للجيش، اليوم الثلاثاء، الذكرى 60 للتفجيرات الفرنسية النووية بالصحراء الجزائرية.

ونظيم  المتحف ندوة تاريخية تناولت الجانب التاريخي لهذه التفجيرات، وآثارها على الإنسانية، مثلما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وقد استهلت هذه الندوة التي حملت عنوان “التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية…آثار جريمة لا تنسى”، بعرض شريط وثائقي بعنوان “التفجيرات النووية الفرنسية في الجزائر…الموت القابع تحت الرمال”.

كما تخلل الندوة مداخلات مجموعة من الأساتذة والإطارات، “تطرقوا في مجملها إلى الجانب التاريخي لهذه التفجيرات، و آثارها على الإنسانية، كما ثمنوا جهود الجيش الوطني الشعبي في تأمين وإعادة تأهيل مواقع التفجيرات النووية”، يوضح البيان.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=772605

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