المتحف المركزي للجيش يُنظم مجموعة من النشاطات الثقافية والتاريخية

الوطني
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المتحف المركزي للجيش يُنظم مجموعة من النشاطات الثقافية والتاريخية
بقلم نادية بن طاهر

يحيي المتحف المركزي للجيش، حافظ الذاكرة الوطنية، الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، بتنظيم مجموعة من النشاطات الثقافية والتاريخية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تحمل هذه التظاهرة شعار “أول نوفمبر 1954 … المحطة الخالدة نوفمبر التحرير… نوفمبر التغيير”.

وسيتم تنظيم أبواب مفتوحة،  على مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، إبتداء من 22 إلى غاية 27 أكتوبر الجاري.

بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات الثقافية والتاريخية، متمثلة في ندوة تاريخية، خاصة بالذكرى ينشطها أساتذة ومجاهدون عايشوا الحدث.

وكذا تنظيم معارض وعروض ثقافية منها مسرحية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2020.

هذا ويرحب المتحف المركزي للجيش، بضيوفه الكرام، ويدعوكم الى زيارة المتحف خلال هذه الفترة مع مرعاة الإجرءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=908214

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