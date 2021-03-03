“المتحورة الكاليفورنية”.. كورونا تظهر سلالة جديدة لها في أمريكا

ظهرت سلالة أخرى لفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يخشى العلماء من أن تكون أخطر من السلالات الأخرى.

واكتشف العلماء سلالة جديدة لفيروس كورونا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

لكن حتى الآن، لا يُعرف الكثير عن هذه النسخة المتحورة.

ويخشى المتخصصون من قدرة النسخة الجديدة على الانتشار بشكل أسرع، مقارنة بالنسخ الأخرى التي ظهرت سابقاً.

وظهرت النسخة المتحورة من الفيروس لأول مرة العام الماضي بالمناطق الجنوبية لولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ولكن يعتقد العلماء بوجود نوعين من الفيروس المتحور، لكل منهما طفرة مختلفة عن الآخر.

ويشير مؤلفو الدراسة، العاملون بمركز “سيدارز سايناي” الطبي بمدينة لوس أنجلوس، إلى النسخة الجديدة من الفيروس باسم “CAL.20C”.

وسجل الباحثون أن التأثير الكامل لسلالة “CAL.20C”، سواء من حيث قوة العدوى أو درجة مقاومة الأجسام المضادة في الجسم لها.