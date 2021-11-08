المتحور”هيهي”.. منظمة الصحة العالمية توضح

كشف الدكتور عبدالناصر أبوبكر، رئيس فريق إدارة مخاطر العدوى بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عن حقيقة المتحور “هيهي”. بعد أن تداولت قبل أيام عبر مواقع التواصل الإجتماعي أخبار عن إنتشار متحور جديد لفيروس كورونا يدعى “هيهي”.

وقال ذات المسؤول خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أن هناك شائعات أطلقت حول ظهور متحور جديد يدعى “هيهي” وهي غير صحيحة. مشيرا أنه في حال ظهور متحور جديد فمنظمة الصحة العالمية هي من ستطلق إسما عليه.

كما قال أبو بكر، أن العديد من متحورات فيروس كورونا ظهرت السنة الماضية. والمنظمة تتواصل مع جميع الدول ولم ترصد أي متحور جديد، ولا أي متحور يطلق عليه “هيهي”.

مؤكدا أن متحور “هيهي” هو إشاعة من مواقع التواصل الاجتماعي. كما قال أن المنظمة توصي بتعزيز الترصد والتحقق من سريان التحورات الموجودة بالفعل.

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للإشارة تعداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية أخبار حول ظهور متحور جديد عن فيروس كورونا يدعى “هيهي”. أطلق عليه هذا الإسم نسبة لإحدى المدن الصينية التي ظهر بها.

كما أعلنت الصين عن ظهور متحور جديد لكورونا عرفت بـ”متحورة هيهي” ظهر بمقاطعة “خي لونغ غيانغ” بشرق شمال البلاد. وقالت وكالة الأنباء الصينية أن السلطات اعتبرته أخطر متحور جديد يهدد الشعب الصيني في الشتاء. كما تسبب المتحور “هيهي” في ما غلق مدينة هيهي الصينية بالكامل.

كما قالت وزارة الصحة الصينية أن أعراض الطفرة الجديدة لا تختلف عن أعراض السلالات الأخرى التي تم رصدها في الصين.

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