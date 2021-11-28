المتحور أوميكرون يمس هذه الفئة العمرية

أعرب الأطباء في جنوب إفريقيا عن قلقهم من سرعة انتشار متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” بين الشباب. كما أن المصابين بالمتحور الجديد يعانون من أعراض خطيرة جدا.

وقال الاطباء أن المتحور الجديد أوميكرون يصيب أكثر الشباب الذين تتراوح أعمرهم ما بين 20 و3 سنة. كما أن الشابب المصابين به يعانون من أعراض خطيرة جدا، وبعضهم بحاجة إلى الدخول للعناية المركزة.

وبسبب هذا الوضع الصعب الذي تشهده جنوب إفريقيا، يتخوف الاطباء والسلطات الصحية بالبلاد من إكتظاظ المستشفيات بالمصابين بأوميكرون.

وقالت مصادر طبية بجنوب إفريقيا، أن المتحور الجديد أوميكرون، له قابلية عدوى كبيرة ويقاوم بشدة الأجسام المضادة. خاصة لدى الأشخاص الذي أصيبوا بفيوس كورونا أو الذين تلقوا التلقيح ضد الفيروس.

كما أكدت منظمة الصحة العالمية أن المتحور أوميكرون هو المتحور الأشد خطورة وعدوى من بين جميع متحورات فيروس كورونا. وإعتبرتها سلالة تثير القلق كثيرا.

كما كشفت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، “أنجيليك كويتزي”، عن الأعراض التي تظهر على المصاب بـ”أوميكرون” المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وأوضحت كويتزي، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت المتحور الجديد يمثل مرضا خفيفا. مع أعراض تتمثل في التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين مع الشعور بعدم الراحة.

كما قالت أن المصابين حتى الآن لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم، وقد يكون لديهم سعال خفيف. مشيرة إلى أنه لا توجد أعراض بارزة للمتغير أوميكرون، ومن بين المصابين، يتم علاج بعضهم في المنزل حاليا.

وتابعت القول، أنه لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتحور “أوميكرون”. مشيرة إلى أن المتحور الجديد تم إكتشافه لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وبلجيكا.

إصابات قليلة لحد الآن ومخاوف من إنتشاره

كما أن المتحور الجديد تم إكتشافه فقط في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، ولم تستقبل المستشفيات حتى اللحظة، أعدادا كبيرة من المصابين. فضلا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم.

وقالت كويتزي أنه من المفترض أن يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا اجتماعا اليوم. بإشراك المجلس الوطني للقيادة ضد فيروس كورونا لبحث تطورات الأوضاع الصحية في أعقاب ظهور إصابات بالمتغير الجديد “أوميكرون”.

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