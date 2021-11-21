المتحور “دلتا” والمرأة الحامل

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمركية من خطورة متحور “دلتا” على النساء الحوامل.

وقالت ذات المراكز في بيان لها، أن النساء الحوامل إذا أصبن بالمتحور “دلتا” ، أثناء فترة الحمل، سيرفع من من إحتمالات ولادة الجنين ميتا. كما أن نسبة وفاة الجنين قبل أن يولد ترتفع بمعدل 3 أضعاف.

وفاة أزيد من 8 جنين بين مارس وسبتمبر 2020

وذكرت ذات الإحصائيات، أن الولايات المتحدة الامريكية سجلت وفاة 8200 جنين سبب المتحور “دلتا”، من بين 1.25 مليون مولود. من شهر مارس إلى شهر سبتمبر 2020 بمعدل أقل بـ1 بالمائة.

وإجمالا وُلد 273 جنين ميتا من بين 22 ألف حالة ولادة لنساء مصابات بفيروس كورونا، خلال ذات الفترة.

كما كشفت ذات البيانات، أنه ما بين جويلية وسبتمبر 2021، أن أغلب الوفيات للمصابين بفيروس كورونا كانت بالنسبة للمصابين بـ”دلتا”. وسجلت ما من 1200 حالة وفاة بين الأشخاص المصابين بالفيروس وقت الولادة، أو ما يقرب من 3 في المئة من حالات الحمل.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية، عن وجود علاقة بين الإصابة بفيروس كورونا وولادة جنين ميت. كما أشارت الإحصائيات والأبحاث إلى أن المرأة الحامل المصابة بالمتحور “دلتا” يموت جنينها في الأسبوع الـ28 من الحمل.

كما أثبتت ذات المراكز أن المصابين بكوفيد-19 في وقت الولادة، لديهم مخاطر أعلى بنسبة بالمائة 90 في المئة، لإسقاط الجنين، مقارنة بالأشخاص غير المصابين.وسجل الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية جائحة وباء كورونا أزيد من 1.25 مليون ولادة.

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