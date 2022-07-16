المتحور BA.5 يثير القلق.. شديد العدوى ويخترق اللقاحات

ينتشر نوع جديد من فيروس كورونا، يسمى BA.5، بشكل كبير، حيث تطور أكثر من متحورات أوميكرون الأخرى.

وكانت الإصابة بأوميكرون تعني أنك ربما تتمتع ببعض الحماية ضد الإصابة مرة أخرى لبضعة أشهر. لكن BA.5 يتهرب بشكل استراتيجي من دفاعاتنا المتراكمة ضد الإصدارات السابقة من الفيروس.

وكل هذا يعني أن حالات إعادة العدوى، حتى في الأشخاص الذين تم تطعيمهم والمصابين حديثا، آخذة في الارتفاع.

كما يعتبر BA.5 أسهل في العدوى مقارنة بالمتحورات الأخرى، وقد يبدو أنه يتربص في كل مكان الآن، ويصيب أي شخص. سواء كان لديك بالفعل لقاح، أو حقنة معززة.

وإذا كنت مطلعا على اللقاحات، يقول أحد الخبراء إن مقياس القلق الخاص بك يجب أن يسجل عند “3 من 10”

وقالت خبيرة: “يوجد BA.5 في كل مكان، وإذا لم تكن حصلت عليه بعد، فإن الاحتمالات جيدة”. مضيفة: “ولكن إذا كنت ملقحا، فيجب أن يكون المرض خفيفا وبدون عواقب طبية وخيمة”.

وفي المملكة المتحدة، قدر خبراء الأمن الصحي الوطني أن الحماية التي توفرها اللقاحات ضد BA.5 تظل على الأرجح مماثلة لتلك التي لوحظت سابقا.

وخلاصة القول: إذا تم تعزيزك، وارتداء الأقنعة عند الاقتضاء، ولديك خطة عمل للاختبار والعلاج إذا مرضت. يتفق معظم الخبراء على أن هذه الموجة يجب أن تكون غير مقلقة.