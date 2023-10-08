المتربصون الجدد يلتحقون اليوم الأحد بالمؤسسات التكوينية

سيشرف وزير التكوين المهني والتعليم المهنيين، اليوم الأحد على إعطاء إشارة إنطلاق الدخول التكويني الرسمي للمتربصون الجدد من مركز البحث العلمي والتقني بالمناطق القاحلة ببسكرة.

كما سيشرف الوزير على إمضاء إتفاقية شراكة بين المديرية الولائية للتكوين و التعليم المهنيين. وعدد من المتعاملين الاقتصاديين ومعاينة بعض الهياكل التابعة للقطاع.

ويلتحق اليوم الأحد المتربصون الجدد بالمؤسسات التكوينية على المستوى الوطني بمناسبة الدخول التكويني لدورة أكتوبر 2023. الذي تم وضعه تحت شعار “التكوين المهني ورهانات التجديد الإقتصادي”.

وسخرت وزارة التكوين والتعليم المهنيين الامكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح هذا الدخول. على غرار الوسائل التقنية البيداغوجية والمؤسسات التكوينية المقدر عددها بـ 1.225. إضافة الى الفروع المنتدبة المفتوحة على مستوى المؤسسات التكوينية, الى جانب التخصصات الموجودة في البرنامج البيداغوجي للتكوين المهني والمسجلة في مدونة تخصصات التكوين المهني.

وتتضمن هذه المدونة التابعة لقطاع التكوين المهني 495 تخصصا موزعا على 23 شعبة مهنية تغطي أهم ميادين النشطات.

ويركز القطاع، من خلال عروض التكوين على الشعب المهنية ذات الأولوية من بينها الصناعة، الرقمنة، البناء والأشغال العمومية، مهن الكهرباء. بالإضافة كذلك إلى الفلاحة، الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية، المياه والبيئة. علما أن القطاع ابرم عدة إتفاقيات شراكة مع المؤسسات الإقتصادية من أجل ضمان تكوين يتماشى ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

كما أدرجت الوزارة تخصصات جديدة ذات أهمية بالنسبة للإقتصاد الوطني من بينها تحلية مياه البحر. إلى جانب تخصصات أخرى في مهن تتعلق بميكانيك القطارات وكهرباء السكك الحديدية وصيانة شبكة السكك الحديدية. كما تم ادخال تخصصات أخرى جديدة في نمط التكوين عن طريق التمهين في بعض الولايات. من بينها تقني في ترميم التراث”بولايتي تبسة وسعيدة.

وفيما يتعلق بتكوين الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, خصصت الوزارة برنامجا موجها لهذه الفئة. حيث تم توفير أزيد من 500 مقعد بيداغوجي جديد لهذا الدخول على مستوى المراكز الجهوية المتخصصة المتواجدة بولايات الأغواط، الجزائر العاصمة، سكيكدة، بومرداس وغليزان. كما سيتم فتح مركزين آخرين بجنوب الوطن.