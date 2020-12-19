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المتربصون يلتحقون بالمؤسسات التكوينية غدا الأحد في ظروف استثنائية

الوطني
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المتربصون يلتحقون بالمؤسسات التكوينية غدا الأحد في ظروف استثنائية اجراءات احترازية
بقلم أسماء.ع

يلتحق، المتربصون بمقاعد المؤسسات التكوينية، غدا الأحد، في ظل تطبيق  اجراءات البروتوكول الصحي للحد من تشفي فيروس كورونا “كوفيد19”.

واتخذت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، جملة من التدابير الوقائية اللازمة، بتعقيم كل التجهيزات والهياكل البيداغوجية، لحماية أسرة القطاع من الوباء.

وخصصت الوزارة، عدة اجراءات تحسيسية وتوجيهية لاعلام المتربصين بضرورة احترام التدابير الاحترازية، وأسدت توجيهات للقائمين من أجل انشاء لجنة متابعة.

وتعمل اللجنة “التنسيق مع الجماعات المحلية، المصالح الصحية والحركة الجمعوية”، سيما للحرص على تعقيم الهياكل، التجهيزات، المطاعم والداخليات التابعة للقطاع.


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