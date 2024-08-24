قناة النهار المترشحون يتجاوزون الإيديولوجيات ويركزون على الشق الاقتصادي بقلم النهار أونلاين نشر في 24 أوت 2024 - 23:39 شارك غرِّد أرسل 20 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Mo9gF اقرأ أيضا الشيخ النوي أوفيسيال: شاهد ردة فعل بن قرينة عندما فاجئه النوي في الشارع قناة النهار 20 أوت إبراهيم مراد : إلتزامات المترشح عبد المجيد تبون جعلت المواطنين يحترمونه أكثر فأكثر قناة النهار 17 أوت الكاريكاتير يواصل المقاومة في عصر السوشل ميديا قناة النهار 10 أوت عمار سنيقري: "عندك سبونسور نتا هو المعلم" قناة النهار 11 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: حركة مجتمع السلم لا تأبه بالحرّ ومدير الحملة الإنتخابية يؤكد على تراصي الصفوف قناة النهار 13 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: النوي يشكر لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب بعد نقله رسالة عجوز للرئيس تبون قناة النهار 22 أوت بشار: المترشح للرئاسيات عبد العالي حساني شريف ينشط تجمعا شعبيا قناة النهار 23 أوت ارتفاع سعر كوب القهوة إلى 60 دج يثير استياء المواطنين قناة النهار 10 أوت صريح جدا : الأخ الأصغر المازوزي..هذه هي مكانته عند العائلات الجزائرية قناة النهار 21 أوت ردة فعل غير متوقعة من الشاب رشدي بعد أن طلب منه ياسين أن يُغني للشاب خالد قناة النهار 12 أوت