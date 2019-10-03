المترشح أسامة وحيد..”أنا أصلا لست مشروع رئيس”!

قال الإعلامي أسامة وحيد، إن رغبته بالترشح في رئاسيات ديسمبر 2019، كان السبب فيها أولاده.

وأوضح اسامة وحيد، أن ترشحه كان مسؤولية أخلاقية، بعيدة عن كل طموح شخصي، مشيرا إلى “أن لو كان الأمر كذلك لأعلن عن تحالفه مع بن فليس”.

وعن وجوده أمام، عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، صرح “أنهما أوهمونا أنهما كبيران منذ سنوات،وتعلما فينا الحلاقة كل بطريقته”.

وأضاف أسامة وحيد، “أن لو كان هناك من المترشحين من أقنعني لما ترشحت أصلا”.

وأوضح الاعلامي، أنه أصلا ليس مشروع رئيس، وإنما حمل لواء قضية لم يجدها عند المترشحين الموجودين”.