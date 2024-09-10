المترشح أوشيش يودع طعنا لدى المحكمة الدستورية

أودع المترشح للرئاسيات عن جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، اليوم الثلاثاء. طعنا لدى المحكمة الدستورية بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عن نتائج الرئاسيات.

وقال أمس المترشح للإنتخابات الرئاسية يوسف أوشيش، إنّ العملية الإنتخابية شابتها بعض التجاوزات والغموض من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. مشيرا إلى أنه سيتم إيداع طعن لدى المحكمة الدستورية.

وقد تحصل المترشح يوسف أوشيش على ما نسبته 2.16 بالمائة من الأصوات.