المترشح الحر تبون: الحملة الانتخابية كانت نظيفة.. الجزائر في مرحلة مفصلية

قال المترشح الحر للرئاسيات عبد المجيد تبون، إنّ الحملة الانتخابية كانت نظيفة جدا. والفرسان الثلاثة كانوا في المستوى.

وأضاف المترشح الحر عبد المجيد تبون عقب الإدلاء بصوته الإنتخابي اليوم السبت، بابتدائية أحمد عروة باسطاوالي في العاصمة، أن الجزائر جزء لا يتجزأ من العالم العربي والافريقي والمتوسطي. كما أن الجزائر في مرحلة مفصلية لأنه من سيفوز سيواصل المشوار. وهو مشوار مصيري بالنسبة للدولة والشعب حتى نصل لنقطة لا رجوع.

وأشار تبون: “أتمنى كل الخير لوطننا العزيز وأن تكون الجزائر منتصرة في كل الظروف”. مضيفا أن “الداخل والخارج تابعنا ولاحظ أن الحملة الإنتخابية كانت نظيفة جدا وأن الفرسان الثلاثة لهذا الاستحقاق كانوا في المستوى. وأعطوا صورة مشرفة جدا عن الجزائر وعن الديمقراطية في الجزائر، وأتمنى أن نكون قدوة للآخرين”.

كما عبّر رئيس الجمهورية عن أمله في أن “تتواصل الأمور بهذه السلاسة وفي الجو الديمقراطي السائد”. مبرزا أن الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم تعد “محطة مفصلية” في مسيرة البلاد. مضيفا بالقول “أتمنى أن يواصل الفائز في هذا الإستحقاق الانتخابي المشوار المصيري بالنسبة للدولة الجزائرية وللشعب الجزائري من أجل الوصول إلى نقطة اللارجوع في التنمية الاقتصادية وفي بناء ديمقراطية حقيقية. ديمقراطية حقوق المواطن وليس ديمقراطية الشعارات”.

وأشار المترشح تبون، إلى أن العالم يشهد أن المواطن الجزائري يكسب يوما بعد يوم حقوقا تلوى الأخرى”. مبرزا أنه يتم العمل بشكل مستمر على تلبية رغباته و التكفل بانشغالاته.