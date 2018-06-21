المترشح المكفوف المقصى من الباك: “ما كنتش نستنى في ذلك الرد من بن غبريت”!!

لا تزال قضية صلاح الدين المترشح المكفوف لشهادة البكالوريا تصنع الحدث على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إقصائه من اجتياز الامتحان دورة 2018.

حيث تفاعل نشطاء مع قضيته، وهو يتحدث إلى وزيرة التربية نورية بن غبريت، عن الإهانة وسوء المعاملة التي تلقاها.

من طرف مسؤولي المركز يوم أمس في أول يوم من الامتحان المصيري، بعد طرده وحرمانه من اجتيازه الامتحانات المبرمجة.

واستاء صلاح الدين من ردّة فعل الوزيرة وإجابته غير المتوقعة –حسبه- والتي اعتبرها محبطة لمعنوياته.

حيث قال المعني لـ “النهار” اليوم أنه كان يتوقع أن تتعاطى الوزيرة مع قضيته بشكل فوري، وتعطيه الحل الأصوب.

حتى لا تتكرّر المعاملة السيئة التي يتعرض إليها في كل بكالوريا، خاصة وأنّ حالات كثيرة مثل حالته تتكرر على غرار شقيقيه المكفوفين.

كما تشكر صلاح الدين كل الجزائريين الذين تعاطفوا معه، في موقف إنساني مشرّف أبدوه تآزرا وتضامنا معه ومع ذوي الاحتياحات الخاصة.

الجدير بالذكر أن صلاح الدين أقصي من شهادة البكالوريا لهذا الموسم، بسبب ملفه الطبي الذي اكتشف أنه أتلف بعد سنوات من إيداعه.

وهو الإنشغال الذي طرحه على بن غبريت، قبل أن تطلب منه اكمال دراسته بالجامعة والترشح العام المقبل إلى حين التكفل بملفه بالتنسيق مع مدير الثانوية.