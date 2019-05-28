المترشح الوحيد لرئاسة “الأفسيو”سامي عاقلي: ” لن نتدخل في السياسة وحزبنا الوحيد هو الإقتصاد”

أكّد سامي عاقلي، المترشح الوحيد لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات” الأفسيو “، أن أساس برنامجه هو إعادة الثقة لأعضاء المنتدى وعمال الشركات المنضوية تحت لوائه.

وشدّد سامي عاقلي، خلال ندوة صحفية، أنّ المنتدى لن يتدخل مستقبلا في السياسة في حال فوزه برئاسته قائلا إن :” حزبنا الوحيد هو الإقتصاد”.

وعن عهد سلفه على حداد قال عاقلي إنّ :”كل واحد ترأس الأفسيو يتحمل مسؤوليته، ونحن نسعى لفتح صفحة جديدة وتدارك الأخطاء وتجاوزها”. وبخصوص قضية تغيير إسم المنتدى، التي يتم تداولها، قال سامي عاقلي، أنه بالنسبة له تبقى أمرا ثانويا كون الأساس هو تغيير الذهنيات وطريقة التسيير وتصحيح المسار،

مشيرا إلى أن الجمعية العامة هي من تحسم في هذا الأمر ونفس الشيء بالنسبة لقضية البقاء كجمعية أو نقابة.