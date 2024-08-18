المترشح تبون:”إذا زكّانا الشعب ستكون عهدتنا القادمة اقتصادية بامتياز”

أكد المترشح الحر عبد المجيد تبون من قسنطينة، أنه في حالة تزكيته من طرف الشعب، فإن عهدته القادمة ستكون اقتصادية بامتياز.

وفي تصريح له من ولاية قسنطينة في إطار حملته الانتخابية، قال المترشح الحر تبون، “إنه سيواصل كل الإنجازات، مشيرا إلى أن الجزائر ستعرف انطلاقة حقيقية ليست كعهد الجائحة.”

وأضاف المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر، أن طوال عهدته الأولى حرص ألا تكون الجزائر رهينة الديون.. ولا يُمكن لأحد إذلال الجزائري.

وواصل المترشح تبون في خطابه:” أنتم تعرفون الآن جيدا كيف كانت وأصبحت قيمة بلدنا بين دول العالم.”

وتابع:” البترول ليس مصدر وضعنا المالي المريح، بل الوعي والنزاهة وعدم المساس بالمال العام، والجزائر ستُصبح من الدول الرائدة في تصدير الحديد.”

وعن الزراعة، أكد المترشح تبون أنه سيتم الاعتماد على استراتيجية تقليص الاستيراد ليستفيد الشعب من ميزانيته.

وختم المترشح تبون قائلا:” لأول مرة يتقدم رئيس لانتخابات رئاسية بالتزامات مكتوبة في 2019، وقد فعلت ذلك حتى لا تصنّف بأنها مجرد وعود تُنسى.”