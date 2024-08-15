المترشح تبون: المُستدان ليس لديه الحق في الكلام..وهذا ما قمت به

قال المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون، أنه بمجرد انتخابه،ظن الجميع أن الجزائرستلجأ للاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي، خاصة وأن قيمة الاستيراد قبل انتخابه وصلت 60 مليار دولار.

وأضاف المترشح في خطابه الموجه للجزائريين، أنه رفض كل أشكال الاستدانة، “..لأن المستدان يكون دائما في موقف ضعف..”، ونحن كنا نريد أن نبقى أقوياء لنصرة القضية الفلسطينة والقضية الصحراوية والشعوب المضلومة،وقال في هذا الصدد ” المُستدان ما عندوش الحق في الكلام”.

واستطرد المترشح تبون،أنه عمل على استعادة القوة المالية للبلاد، وتم الدخول في سياسة نقدية، جعلت المواطن لا يشعر بأي نقص وجعلت الجزائر مركز قوة.