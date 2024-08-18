المترشح تبون: جاهزون لنقل مئات الأطباء إلى غزة وبناء 3 مستشفيات خلال 20 يوما

أكد المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر القادمة، عبد المجيد تبون، أن الجزائر لن تتخلى عن دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

ويأتي هذا على هامش تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة “الزينيت” بقسنطينة في إطار اليوم الرابع من الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، أين قال المترشح تبون إن الجزائر تعمل على “تحقيق الاستقرار في المنطقة وهي تتعامل مع شركائها الدوليين ولن تتخلى عن التزاماتها مهما كانت الظروف”.

وجدد التأكيد على “وقوف الجزائر الى جانب الشعوب المضطهدة وعدم التخلي عن دعم القضيتين الفلسطينية والصحراوية العادلتين، وكذا عدم التخلي عن لبنان.”

وأضاف المترشح تبون:”لقد قطعت وعدا.. والجيش جاهز وبمجرد فتح الحدود، والسماح لشاحناتنا بالدخول، سنبني في ظرف 20 يوما 3 مستشفيات، وسنرسل مئات الأطباء ونساعد في بناء ما دمره الصهاينة”.

وللإشارة، كان المترشح تبون، قد أكد الجزائر شهر جوان استعداد البلاد لإرسال مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة، لمساعدة الفلسطينيين على الصمود في مواجهة العدوان الصهيوني.