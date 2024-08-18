المترشح تبون يتعهد بإنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة

تعهد المترشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر القادم، بإنجاز مليوني وحدة سكنية من مختلف الصيغ .

ويأتي هذا على هامش تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة “الزينيت” بقسنطينة في إطار اليوم الرابع من الحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة، أين أكد المترشح تبون التزامه بإنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ وإعادة النظر في قانوني البلدية والولاية بهدف منح صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين.

والتزم, في حال ما إذا جدد فيه الشعب الجزائري ثقته يوم 7 سبتمبر القادم, بزيارة كافة الولايات والعمل على تنميتها وتطويرها.

كما أكد المترشح الحر في السياق ذاته، بأنه سيعمل على مواصلة “تعزيز التغطية الصحية عبر كافة الولايات وتجسيد الانطلاقة الحقيقية لمشروع المستشفى الجامعي بقسنطينة”.