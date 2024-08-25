المترشح تبون يعد بتوفير 450 ألف منصب شغل

وعد المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، عبد المجيد تبون، بتوفير 450 ألف منصب شغل وزيادة الأجور لجميع الفئات، إذا تم إنتخابه لعهدة رئاسية ثانية.

وأورد المترشح عبد المجيد تبون، في كلمة له خلال تجمع شعبي نشطه اليوم الأحد بوهران، أمام أكثر من 14 ألف شخص، أن برنامجه الانتخابي يتضمن زيادات في منح ومعاشات المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة والطبقة الهشة.

وأضاف المترشح، أنه في العهدة القادمة سينزل معدل العمر للاستفادة من السكن إلى 27 سنة. موضحا أن هذا الإجراء يأتي في إطار توزيع الثروة على كل الجزائريين.

وأكد عبد المجيد تبون، أن استكمال استرجاع هيبة الدولة، واسترجاع الأموال والأملاك المنهوبة، هي من أولى الأولويات.

وكشف المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أن 51 مؤسسة اقتصادية كانت ملكا للعصابة بدأت تشغل أبناء الشعب.

وأضاف عبد المجيد تبون، أن الدولة ستواصل سياسة الحماية الاجتماعية تجاه أبنائها. وأنه سيعمل على أن يكون نسبة تمثيل الشباب في البرلمان القادم بنسبة 50 بالمائة.

وبالنسبة للسياسة الخارجية لبلدنا، شدد المترشح عبد المجيد تبون، على أن سياستنا الخارجية ستبقى ثابتة تجاه القضيتين الفلسطينية والصحراء الغربية مهما كلف الأمر.