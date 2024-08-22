المترشح حساني: تنافسي على السلطة نابع من ولائي للوطن وسعيي لخدمته

قال مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، عبد العالي حساني شريف، إنه يتنافس على السلطة “انطلاقا من ولائه للوطن وسعيه لخدمته”.

وأضاف المترشح حساني، خلال تجمع شعبي نشطه بساحة التوت وسط مدينة البليدة، أن “الوطن والدولة للجميع، أما السلطة فنتنافس عليها بالاجتهاد والعمل”.

كما أوضح المترشح أن حركة مجتمع السلم “مدرسة للوسطية والاعتدال” وأنه لا يملك “لا خصوما ولا أعداء، وأن تنافسه على السلطة نابع من ولائه للوطن وسعيه لخدمته”.

وأبرز المترشح في السياق ذاته “ضرورة إشراك الجميع لإنجاح هذا الاستحقاق الهام والمصيري، في ظل وجود لوبيات حقيقية تتربص بالجزائر وتسعى إلى استهدافها”، مؤكدا أن “الجزائر تحتاج إلى شراكة سياسية قائمة على أساس الأخوة والتنافس النزيه دون تهميش أو إقصاء”.

وشرح حساني محاور برنامجه الانتخابي “فرصة” أمام المواطنين، الذي يطمح - كما قال – إلى “جعل الجزائر دولة صاعدة تملك مقومات التطور والريادة”، مثنيا على “ما تزخر به الولاية من مؤهلات فلاحية، سياحية وصناعية”.

وأكد، في هذا الصدد، أنه سيعمل في حال انتخابه رئيسا للجمهورية على “توفير الظروف لجعل البليدة قطبا اقتصاديا هاما من خلال تشجيع المشاريع التي من شأنها توفير مناصب شغل للشباب، ورفع العراقيل عن الاستثمار مع توفير الهياكل والبنية التحتية الملائمة”، مشيرا إلى أن برنامجه الاقتصادي “حر واجتماعي” حيث “يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ويقوم على حرية الاستثمار والتجارة والملكية في إطار الضوابط الكبرى التي تحمي استقرار الوطن”.