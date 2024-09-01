المترشح حساني : “لايوجد من يدعو للمقاطعة إلا بعض الموجودين في الخارج”

قال مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر المقبلة, عبد العالي حساني شريف, اليوم الأحد, “إنه لا يوجد من يدعو إلى مقاطعة الانتخابات إلى بعض الموجودين في الخارج.”

و خلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار في برنامج “عين على الرئاسيات”، أوضح المترشح عبد العالي حساني أن مقاطعة الإنتخابات لم تعد حلا. مشيرا إلى أنه لا يوجد من لا يوجد من يدعو للمقاطعة إلا بعض الموجودين في الخارج.”

و أضاف مرشح “حمس” حساني في السياق ذاته، أنه” لا يوجد أي حزب أو هيئة. أو منظمة أو شخصية أعلنت عن مقاطعة الانتخابات.”

و تابع المترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل، أنه “حتى الفئات التي كانت ترى بأن المقاطعة بإمكانها أن تأتي بتغيير أدركت اليوم أن المقاطعة لا جدوى منها.”

في حين، واصل ضيف عين على الرئاسيات ذات المتحدث : “هناك قناعات أدركت أن الدعوة إلى المقاطعة هي إضعاف للوطن. و ضرب استقراره.”

كما أكد حساني أن “الممارسات التي تكرس عزوف المواطنين و عدم اقبالهم على العملية الانتخابية لا تزال موجودة. مشددا على ضرورة معالجتها.”

في حين، ختم مرشح حركة مجتمع السلم “حمس” عبد العالي حساني قائلا : ” نحن مطالبين بمعالجة ظاهر المواقف. و باطن الاثار من خلال الدعوة جميعا للمشاركة في الانتخابات .”