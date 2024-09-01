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المترشح عبد العالي حساني: هذا هو سبب إختيار شعار “فرصة” في حملتنا الإنتخابية

بقلم النهار أونلاين
المترشح عبد العالي حساني: هذا هو سبب إختيار شعار “فرصة” في حملتنا الإنتخابية
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رابط دائم : https://nhar.tv/njeY7
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