قناة النهار المترشح عبد العالي حساني: هذا هو سبب إختيار شعار “فرصة” في حملتنا الإنتخابية بقلم النهار أونلاين نشر في 01 سبتمبر 2024 - 22:48 شارك غرِّد أرسل 10 0 رابط دائم : https://nhar.tv/njeY7 اقرأ أيضا سطيف: مدير حملة المترشح الحر عبد المجيد تبون ينشط تجمعا شعبيا قناة النهار 30 أوت بن قرينة: المساس بعبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية مثل المساس بأحد أفراد عائلتي قناة النهار 21 أوت غرداية: عامل نظافة بعثر على 500 مليون سنتيم ويعيدها لصاحبها.. مثال للأمانة والصدق قناة النهار 13 أوت تيزي وزو: رسالة من عجوز بعين الحمام للمترشح الحر عبد المجيد تبون قناة النهار 19 أوت حساني شريف : لابد من إصلاح المنظومة الضريبية ورفع القيود عن المستثمرين للمساهمة في الدخل الوطني قناة النهار 01 سبتمبر بن قرينة: الرئيس تبون يطلب مني رأي الشارع .. وفي كل مرة نتحقق من عدم كفاءة وزراء أو سوء تسييرهم قناة النهار 21 أوت بشار: المترشح للرئاسيات عبد العالي حساني شريف ينشط تجمعا شعبيا قناة النهار 23 أوت يوسف اوشيش :" نضالنا ومواقفنا لاتظهر فقط في المواعيد الإنتخابية" قناة النهار 18 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: النوي يوجه رسالة للأيادي الخارجية ويرد على كل من أوّل تصريحات تبون حول فلسطين قناة النهار 22 أوت حساني: ليس هناك حزب أو منظمة ولا هيئة أعلنت عن مقاطعة الإنتخابات الرئاسية قناة النهار 01 سبتمبر