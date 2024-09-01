قناة النهار المترشح عبد العالي حساني هكذا إستقبلت ملف قبول ترشحي لرئاسيات 2024 بقلم قناة النهار نشر في 01 سبتمبر 2024 - 22:45 الجزائر شارك غرِّد أرسل 12 0 رابط دائم : https://nhar.tv/ECUtq اقرأ أيضا فاتح بوطبيق: خطابي في الحملة الانتخابية كان موضوعيا وأعتمد فيه لغة الأرقام قناة النهار 24 أوت الشيخ النوي أوفيسيال: الأفافاس تؤكد على صعوبة تنظيم تجمعات في ظل الحرّ الشديد قناة النهار 13 أوت منسق عام لجمعية حماية المستهلك : " للأسف وصلنا للشعودة الالكترونية" قناة النهار 22 أوت صريح جدا : وقتاش تتزوج..أكثر سؤال يحرج الشباب الجزائري ! قناة النهار 19 أوت مراد : المترشح عبد المجيد تبون يتعهد بخلق 450 ألف منصب شغل في حالة إعادة انتخابه قناة النهار 26 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : عادة "المعروف " أو دعاوي الخير من سكان النعامة للمترشح الحر عبد المجيد تبون قناة النهار 01 سبتمبر بن قرينة : البويرة رحنالها نهار كانو يقولو "بوصبع لزرق"..حاورنا خاوتنا و خرجنا تحت التصفيق قناة النهار 25 أوت جماهير غفيرة تستقبل المترشح عبد العالي حساني شريف بولاية وهران قناة النهار 24 أوت البويرة : إعادة دفن رفاة الشهيد سعيد أسعد بمسقط رأسه قناة النهار 21 أوت فياض : نقدر إلى أبعد الحدود موقف الجزائر المتمثل في شخص عبد المجيد تبون قناة النهار 26 أوت