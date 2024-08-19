قناة النهار المترشح للرئاسيات أوشيش يوسف في زيارة لمنطقة صدوق وفلة ببجاية بقلم قناة النهار نشر في 19 أوت 2024 - 21:39 الجزائر شارك غرِّد أرسل 32 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Nc4P2 الجزائر اقرأ أيضا صريح جدا :هل يحترم التجار شروط تخزين المواد الإستهلاكية في فصل الصيف قناة النهار 18 أوت إيمان خليف: هناك جهات مسؤولة ستتكفل بالإجراءات القانونية اللازمة بعد الحملة التي تعرضت لها قناة النهار 12 أوت وزير التربية: " تعميم التعليم التحضيري.. ومناصب خريجي المدارس العليا مضمونة" قناة النهار 08 أوت رئيس الجمهورية يتلقى خبر فوز كيليا نمور بالميدالية الذهبية قناة النهار 04 أوت جزائريون: نوابغ جزائريون يبدعون في عالم الروبوت و البرمجة قناة النهار 12 أوت بلا زعاف مع أ.الدكتور بكيس : عقدة خدمة الزبون في الجزائر قناة النهار 18 أوت صريح جدا : انتشار المواقف العشوائية في الشواطئ..يثير سخط الجزائريين ! قناة النهار 11 أوت الشيخ النوي أوفيسيال : النوي يوجه رسالة قوية للأحزاب السياسية الغائبة عن المشهد السياسي قناة النهار 13 أوت 3 وفيات و 10 إصابات إثر انفجار قارورة غاز بجسر قسنطينة قناة النهار 16 أوت صريح جدا : شحال راك مخبي دراهم..؟ هكذا كانت إجابات الجزائريين قناة النهار 04 أوت