المترشح تبون: نحن من الدول القليلة التي صنعت اللقاح ضد كوفيد…وجابهنا الحرائق

قال المترشح للرئاسيات المسبقة عبد المجيد تبون إن الجزائر من بين الدول القليلة التي صنعت اللقاح ضد فيروس كورنا،وحاربت هذا الفيروس بشتى الطرق ،بفضل الجيش الأبيض

وأضاف المترشح في خطابه الأول للحملة الانتخابية التي تُبث على مستوى التلفزيون والاذاعة الوطنيين ،أن برنامجه الرئاسي في العهدة السابقة عرف بعض التأخر بسبب فيروس كورونا من جهة، وكذا بعض الأحداث التي شهدتها السنتين الأولتين من اعتلائه سدة الحكم.

وقال المترشح تبون أن سنة 2021 عرفت فيها الجزائر حرائق غير مسبوقة في مختلف الولايات بفعل فاعل، ما أدى إلى وجود العديد من الضحايا، الذين لم تتخلى عنهم الدولة، بل تكفلت بهم في أحسن الظروف وأرسلت البعض منهم إلى الخارج للعلاج.

وقال المترشح تبون أنه قبل الحرائق التي عمت في البلاد، قالت إحدى الدول المجاورة التي تحمل العداء ب” أن الجزائر ستحترق” لكن يضيف تبون ” لم نسمح باحتراق الجزائر ووقفنا صامدين”.