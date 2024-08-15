المترشح حساني .. ألتزم بمواصلة النضال من أجل تجسيد التحول الديمقراطي وتحقيق شراكة سياسية

أكد المترشح للإنتخابات الرئاسية عن حركة مجتمع السلم “حمس” حساني عبد العالي شريف إلتزامه في برنامجه الذي يحمل شعار “فرصة” بالعمل على تحقيق فرص جديدة للتقدم والازدهار من خلال تثبيت دور مدرسة الوسطية والاعتدال.

وقال حساني خلال عرضه لبرنامجه الانتخابي خلال المساحة المخصصة للحملة الانتخابية على التلفزيون العمومي ان شعار “فرصة ” هو برنامج لكل الجزائريين حتى لا نضيع الفرصة وكذا فرصة لتحقيق الرخاء وإستقرار ووحدة وامان وأيضا الحفاظ على امن البلاد .

وإلتزم حساني بمواصلة النضال من أجل تجسيد التحول الديمقراطي وتحقيق شراكة سياسية تجسد التغيير.

بالإضافة إلى بعث الأمل والتفاؤل لدى الجزائريين والشباب خصوصا ومواكبة التحول الرقمي والعلمي.

وقال حساني برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية في مقدمتها التنمية الاجتماعية والاقتصادية بإعتبارها حجر الزاوية الذي تبنى عليه انشغالات المواطن بشكل مباشر.

وكشف حساني في برنامجه الإنتخابي أن سيعمل على المساواة بين المؤسسات العمومية الخاصة من خلال تأدية دورهم في إطار السياسات والتوجهات الكبرى.

وجدد حساني تأكيد مساندته للقضايا العادية منها القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.

ويعتبر حساني شريف عبد العالي الذي يخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر القادم بعد استيفائه لكافة الشروط المنصوص عليها قانونا ونجاحه في جمع التوقيعات من مواليد الفاتح نوفمبر سنة 1966، بمقرة في المسيلة.

حساني متحصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية سنة 1992 بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة. ثم شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية سنة 2004 بذات الجامعة.

انتسب إلى الحركة الكشفية في سنوات الثمانينات، وناضل في الحركة الطلابية بجامعة المسيلة ما بين 1987 و1992، حيث تنوع تكوينه العلمي في الجامعة بين العلوم التقنية والعلوم الاجتماعية.

وتدرج حساني في مناصب مختلفة على مستوى مديرية الأشغال العمومية بالمسيلة بين فترتي 1994 و2002، وانخرط في المعترك السياسي والنضال في سن مبكرة, حيث ناضل في الهياكل التنظيمية المحلية والولائية لحركة مجتمع السلم.

وكلف بالمكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بالمسيلة في سنة 1995، قبل انتخابه نائبا لرئيس المجلس الشعبي الولائي عن الحركة, من سنة 2002 إلى 2007، ثم نائبا في المجلس الشعبي الوطني بين سنتي 2007 و2012.

كما ترأس المكتب الولائي للحركة بولاية المسيلة في الفترة 2013/2008, ليكلف بعدها بملف التنظيم والرقمنة على مستوى المكتب الوطني للحركة من سنة 2013 إلى غاية سنة 2023, وتمت تزكيته بالإجماع رئيسا لحركة مجتمع السلم في مؤتمرها الثامن.