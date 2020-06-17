المتسبب في حادث المرور بطريق الجزائر _ زرالدة مهدد بسنتين حبس

يواجه المتسبب في حادث المرور بالطريق السريع العاصمة – زرالدة، عقوبة الحبس من 6 أشهر إلى سنتين.

وقالت نبيلة بكراوة، وكيل الجمهورية مساعد بمحكمة بئر مراد رايس، في ندوة صحفية مساء اليوم الأربعاء، أن المشتبه فيه، مهدد بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 60 ألف إلى 200 ألف دينار جزائري.

ويأتي ذلك، بفضل التعديل الأخير لقانون العقوبات لاسيما المادة 290 مكرر منه، والتي تنص على معاقبة كل من يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الإحتياط التي يفرضها القانون، بالحبس من 6 أشهر لسنتين، وبغرامة من 60 ألف إلى 200 ألف دينار جزائري، تضيف بكراوة.

هذا وأمر اليوم الأربعاء، قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، إيداع 3 أشخاص مشتبه فيهم في التسبب في حادث المرور بالطريق السريع العاصمة – زرالدة الحبس المؤقت.

ووجّه وكيل الجمهورية للمتهم الأول وهو سائق المركبة التي تسببت في الحادث، تهمة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات السلامة والاحتياط.

كما وجهت له أيضا تهمة الإمتناع عن تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر وتهمة الفرار من المسؤولية المدنية والجزائية، بعد ارتكاب حادث مرور وتهمة الإستمرار في القيادة رغم التبليغ بقرار سحب رخصة السياقة.

أما المتهمين الثاني والثالث فقد وجهت لهما تهمة الإمتناع عن تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر.

كما تم تحديد تاريخ جلسة المحاكمة، بتاريخ 28 جوان الجاري.