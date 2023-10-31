المتطرفان إريك زمور ومارين لوبان يخوضان غمار الرئاسيات الفرنسية

سيخوض كل من المتطرفين إريك زمور ومارين لوبان والمعروفين بعدائيتهما للجزائر، غمار الرئاسيات الفرنسي، حسبما كشفه الإعلام الفرنسي.

بحسب استطلاع للرأي، فإن رئيسة نواب التجمع الوطني في المجلس ستحصل على 31% من الأصوات في الجولة الأولى. من الانتخابات الرئاسية إذا واجهت إدوارد فيليب الأحد المقبل.

وستتجاوز المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبان نسبة 30% إذا جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم الأحد. وستتقدم بست نقاط على رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب. الذي لا يزال أفضل مرشح للأغلبية، حسبما أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيفوب-فيدوسيال نشر يوم الاثنين. موقع فيجارو.

وسيحصل مرشح اليمين المتطرف على 31% من الأصوات مقابل إدوارد فيليب. وقد يصل إلى 33% إذا كان مرشح الأغلبية الرئاسية هو وزير التعليم الحالي غابرييل أتال أو وزير الداخلية جيرالد دارمانين. بحسب الاستطلاع الذي أجري. لإذاعة لوفيجارو وراديو سود في الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر مع عينة مكونة من 1084 شخصًا، بهامش خطأ 1.4 و3.1 نقطة.

ومن بين الأغلبية، سيكون رئيس الحكومة السابق في وضع أفضل بنسبة 26% من نوايا التصويت. أي أقل بنقطة واحدة مقارنة بالاستطلاع السابق في نهاية مارس. متقدما على غابرييل أتال (19%) الذي تم اختباره للمرة الأولى في الاستطلاع. ثم برونو لو مير (18%، دون تغيير) وجيرالد دارمانين (16%) الذي كسب 5 نقاط مقارنة بشهر مارس.

وعلى اليسار، سيكون جان لوك ميلينشون المتمرد في المركز الأفضل بنسبة تتراوح بين 14% و15%. أو أقل بما بين 3 و5 نقاط مقارنة بشهر مارس اعتماداً على مرشح الأغلبية.

كما سيحصل الشيوعي فابيان روسيل على ما بين 6 و7% وسيتفوق على فرانسوا روفين (7.5% مقابل 7%) إذا كان الأخير مرشح LFI.

وسيحصل الاشتراكي أوليفييه فور على حوالي 5٪، تمامًا مثل LR Laurent Wauquiez. الذي سيتفوق عليه في جميع الحالات تقريبًا إيريك زمور (6 إلى 7.5٪ من الأصوات).