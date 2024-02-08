المتعاملون الإقتصاديون مدعوون للمشاركة في معرض المنتجات الحلال بتونس

دعت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، كافة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الراغبين في المشاركة الفردية في الدورة العاشرة لمعرض المنتجات الحلال للدول الاسلامية بتونس إلى التسجيل.

وأوضحت “ألجكس”، أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، ستنظم الدورة العاشرة لمعرض المنتجات الحلال. للدول الاسلامية ، خلال النصف الأول من شهر اكتوبر 2024.

وعليه تدعوا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية – ألجكس- المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. الراغبين في المشاركة الفردية في هذه التظاهرة التسجيل من خلال ملئ استمارة طلب الترشح للمشاركة.

كما أشارت “ألجكس”، أنه لمزيد من المعلومات حول هذا المعرض و كيفية المشاركة فيه، التواصل مع الجهة المنظمة من خلال الموقع الخاص بها على شبكة الإنترنت على العنوان التالي: https://halalexpo-tunisia.com.tn

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