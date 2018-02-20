المتعاملون الإقتصاديون يتداولون 2000 مليار دينار خارج البنوك

قال جمال بن بلقاسم نائب محافظ بنك الجزائر، أن المتعاملين الإقتصاديين يتداولون ما بين 1500 و2000 مليار دينار خارج البنوك.

مشيرا إلى أن جزء منها يستغل في تمويل نشاطات موازية بعيدا عن أعين مصالح الضرائب.

مضيفا أن بنك الجزائر يسعى لاستيعاب الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك.

خاصة وأن الكتلة النقدية المتداولة رسميا عبر جميع المؤسسات تبلغ مابين 13 ألف و14 ألف مليار دينار.

منها 4780 مليار دينار أوراق وقطع نقدية لدى المتعاملين الإقتصاديين لتمويل صفقاتهم ومشاريعهم.

فيما تبلغ قيمة الاموال التي لا يودعها هؤلاء لدى البنوك بين 1500 و2000 مليار دينار.