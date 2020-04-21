المتعاملون الاقتصاديون الخواص يساعدون سكان مناطق الظل بتيارت

أخبار الجزائر
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المتعاملون الاقتصاديون الخواص يساعدون سكان مناطق الظل بتيارت صورة من الأرشيف
بقلم مالك ج

أبدى المتعاملون الاقتصاديون والمقاولون بتيارت، استعدادهم لتقديم المساعدات لسكان مناطق الظل، عبر مختلف مناطق الولاية.

و تأتي استجابة هؤلاء، بعد لقاء ثان جمعهم بوالي تيارت، محمد أمين درامشي، الذي دعاهم إلى وجوب الوقوف مع أولئك المتضررين من اجراءات التصدي لوباء الكورونا.

ودعا الوالي، المتعاملين الاقتصاديين، إلى تقديم المساعدات خاصة الفئة التي كانت تعتمد على عملها اليومي، وكذا العائلات التي تقطن في مناطق الظل.

وهو ما لقي استجابة من طرف المتعاملين الخواص، على أن يقوموا بالتنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي.


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