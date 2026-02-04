المتعاملون السياحيون مدعوون للمشاركة في فعاليات البورصة الدولية للسياحة ببرلين

دعا الديوان الوطني للسياحة، المتعاملين السياحيين (وكالات السياحة والأسفار) إلى المشاركة في فعاليات البورصة الدولية للسياحة ITB Berlin الذي سيقام من 03 إلى 05 مارس 2026 بالعاصمة الألمانية برلين.

وأوضح الديوان أنه “في إطار تنفيذ برنامج عمل الديوان الوطني للسياحة (ONT)لسنة 2026. سيشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية في فعاليات البورصة الدولية للسياحة ITB Berlin الذي سيقام من 03 الى 05 مارس 2026. بالعاصمة الالمانية بيرلين، بهدف الترويج للوجهة السياحية الجزائرية وعليه، يُدعى المتعاملون السياحيون. الراغبون في المشاركة (وكالات السياحة والأسفار) ملئ الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمشاركة”.

وملئ الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمشاركة في فعاليات البورصة الدولية للسياحة ITB Berlin. يرجى الولوج إلى الرابط التالي https://docs.google.com/…/1FAIpQLScJygBM5qe…/viewform…

كما أشار الديوان أن آخر أجل للمشاركة يوم 08 فيفري2026، فيما سيتم تحديد عدد المشاركين حسب المساحة المخصصة للجناح الجزائري.

فيما أكد على وجوب أن تكون البطاقة التقنية مفصلة ودقيقة، لضمان انتقاء أفضل العروض المتماشية مع طبيعة السوق، مشيرا أن الطلبات المرسلة بعد الآجال المحددة لن تؤخذ بعين الاعتبار.

