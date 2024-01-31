‏ المتعاملون الصيدلانيون مدعوون للمشاركة في معرض إثيوبيا الصحي

وجهت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، تعليمة للمؤسسات الصيدلانية، أعلنت من خلالها عن تنظيم النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر إثيوبيا الصحي أديس أبابا.

ودعت الوزارة، المتعاملين الصيدلانيين إلى المشاركة في هذا الحدث الذي سيقام من 07 إلى 09 مارس 2024. في قاعة الألفية بأديس أبابا، وهذا من اجل إغتنام فرصة تنظيم هذا المعرض للترويج للمنتجات الجزائرية في إثيوبيا.

كما أكدت الوزارة أن 80% من التكاليف المتعلقة بالنقل وعبور العينات واستئجار مساحة العرض. والتكاليف الإعلان سيتم تغطيتها من قبل FSPE.

و يعد هذا المعرض هو الأكبر في المنطقة في مجال الرعاية الصحية والتقنيات الطبية والصيدلانية. كما يعد منصة رئيسية تعمل على تعزيز تنمية القطاع الصحي من خلال تسهيل التبادلات. وإدخال تقنيات جديدة ونقل المعرفة عبر جميع مراحل سلسلة القيمة.

وأوضحت وزارة الصناعة، أنه للحصول على أي معلومة حول كيفية المشاركة والتسجيل في هذا الحدث، يرجى الاتصال بالجهة المنظمة على الرقم التالي: 023795053.

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