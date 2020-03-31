المتعامل “جازي” يتبرع بـ 42 مليون دينار لشراء معدات طبية لمحاربة فيروس كورونا

خصص متعامل الإتصالات جازي 42 مليون دينار جزائري في شكل هبة في لشراء معدات طبية لمحاربة فيروس كورونا.

وحسب بيان ذات المتعامل أن جازي يساهم بالتزام كبير في الحملة الوطنية للتوعية والتضامن لمحاربة انتشار فيروس كوفيد -19.

واضاف البيان أن جازي يشارك بقوة في الجهود المبذولة من أجل توفير لاسيما المعدات اللازمة لرعاية المصابين داخل المستشفيات.

وجاءت هذه المبادرة بالتنسيق مع وزارة الصحة بغرض إقتناء المعدات الأساسية للتكفل بالحالات الخطيرة المصابة بفيروس كورونا.

والمتمثلة في في 12 جهاز تنفس متنقل خاص بالإنعاش و3 اجهزة للتنفس محمولة و150 نظارة واقية و5 شاشات للمراقبة.