المتفوقون يعبرون عن فخرهم بشرف التكريم من قبل الرئيس تبون

أعرب المكرمون في تصريحات عن فخرهم واعتزازهم بنيل شرف التكريم من قبل رئيس الجمهورية منوهين بالحرص والاهتمام والتشجيع المتواصل الذي يوليه للمدرسة والتحصيل العلمي.

وفي هذا الإطار عبرت المتفوقة الأولى وطنيا في شهادة البكالوريا رونق زاني عن افتخارها بالتكريم الذي حظيت به من طرف رئيس الجمهورية. الذي “يحرص دائما على تشجيع النوابغ والمتفوقين”. مضيفة أن المرتبة التي تحصلت عليها “ستفتح أمامها آفاقا واعدة”.

من جهته, عبر المتفوق الثاني في شهادة البكالوريا عن مدارس أشبال الأمة، الشبل بن فطة محمد الأمين،عن مشاعر الفخر والاعتزاز. بتواجده ضمن الاوائل. الذين حظيوا بتكريم رئيس الجمهورية. متقدما أيضا بشكره إلى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي “وفرت كل الظروف وسخرت كافة الامكانيات من أجل تحقيق هذه النتائج المشرفة”.

أما بلقوران محمد إسلام، المتفوق الأول في شهادة التعليم المتوسط من مدارس أشبال الأمة. فقد وجه شكره لرئيس الجمهورية على تكريمه للمتفوقين. كما نوه بالجهود التي بذلتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من أجل تحقيق هذه النتائج الممتازة في امتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط.

من جهتها، اعتبرت التلميذة طلحاوي مريم. الأولى وطنيا في شهادة التعليم المتوسط, تكريمها من قبل رئيس الجمهورية. “فخرا ومحطة تاريخية محفزة على النجاح فيما تبقى من المشوار الدراسي”.مسجلة أملها في “المساهمة مستقبلا في مواصلة بناء الوطن”.

و تقدم التلميذ باكير أنيس،المتوج بالمرتبة الثانية في شهادة التعليم المتوسط. هو الآخر بشكره الخاص. لرئيس الجمهورية على هذا التكريم الذي “يحفز على الرغبة في النجاح والتفوق في باقي المسار الدراسي” .

أما التلميذ مغزي محمد أيوب، المتفوق الأول في شهادة التعليم المتوسط من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. فقد صرح قائلا: “أشكر رئيس الجمهورية على هذا التكريم الذي يدفعني إلى المزيد من التفوق دراسيا. وخدمة وطني مستقبلا”.