المتنبئ الهولندي بالزلازل يتوقع واحدا بوسط تركيا قوته 6 درجات

توقع الجيولوجي الهولندي، فرانك هوغربيتس وقوع “هزة ارتدادية، ربما 6 درجات، قد تحدث بوسط تركيا أو حولها في الأيام المقبلة”. وفقا لتغريدة كتبها مساء اليوم نفسه في حساب تويتري يخص “هيئة المسح الهندسي للنظام الشمسي” المعروفة هولنديا بأحرف SSGEOS اختصارا.

وتعتبر الهيئة هي مركز علمي ناشط بدراسة ومراقبة هندسة الأجرام السماوية ذات النشاط الزلزالي. بحسب ما قرأت “العربية.نت” بسيرتها الوارد فيها أيضا أن هوغربيتس يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي. إلا أنه لم يذكر شيئا بخصوص الهزة الارتدادية التي توقعها في حسابه التويتري الخاص. والذي أصبح مكتظا بأكثر من مليون و200 ألف متابع، بعد كان عددهم مئات قليلة قبل 10 أيام.

كما كان الزلزال الروماني وقع الساعة 3:16 بعد الظهر، وشعر به سكان دول مجاورة، منها بلغاريا وصربيا. على حد ما نقلت الوكالات عما ذكره “المركز الأميركي للمسح الجيولوجي” بموقعه الإلكتروني”. و”فيه أضاف أن أضرارا طفيفة لحقت بمبان وسيارات في رومانيا التي لم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر كبيرة فيها.