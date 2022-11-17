المتهم “التيارتي” للقاضي: بعد أن غطيت جثة المرحوم هددوني فوضعت ” الكرتون” لاشعالها مجدّدا

كشف المتهم الموقوف ” طريش الطيب” المعروف بمنطقة اربعاء ناثيراثن باسم ” التيارتي” أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس. بأنه تعرض للتهديد من طرف جماعة تضم حوالي 30 شخصا الذين أحرقوا جثة المرحوم جمال بن اسماعيل. بساحة عبان رمضان، بعدما قام بتغطيتها ببعض أغصان الشجرة وأوراق كرتونية.

وقال المتهم أنه قام بجلب ورق “الكرتون” مجددا من المكتبة المجاورة بالساحة. ووضعها مجددا على جثة الضحية تحت الضغط باعتبار أن الجماعة التي أحرقته. غضبت مني لتغطيتي الجثة وقالوا لي مهددين إياي” انت عربي كيفو اشعلوا ولا تتتحرق كيفو”.

وأضاف المتهم أنه لم يقم بحرق الجثة وهي متفحمة. كما ظهر في الفيديو وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لاجل التقاط صورة معها. وإنما خوفا من حرقه بنفس الطريقة لكونه غريب عن المنطقة ومعروف بأنه من ولاية تيارت.

من جهتها النيابة العامة، رغم تمسك المتهم بالانكار القاطع لامته مطوّلا بسبب جلبه أوراق الكرتون التي استعملت لحرق الجثة بعد انطفائها، باعتبار أنه كان بوسعه تغطيتها بوسيلة أخرى لا يمكن ان تشتعل مجددا، باعتبار ان الكرتون يستعمل دوما في عملية الحرق .