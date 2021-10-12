المتهم بن هاشم الطيب: ” كل ما قمنا به في إطار القانون وكل القضاة المتهمين نزهاء”

قال المتهم بن هاشم الطيب المفتش العام السابق بوزارة العدل، في كلمته الأخيرة أمام هيئة محكمة الجنايات بالدار البيضاء قبل الانسحاب إلى غرفة المداولة بنبرة حزن عميقة، سيدي الرئيس، السادة القضاة اشكركم على إدارة الجلسة بصفة ممتازة، ان كل ما قمنا به كان في إطار القانون، وانا اشهد بالنزاهة للقضاة اللذين هم أمامكم، كما اشهد بالنزاهة للوزير الطيب لوح.

المتهم علي حداد:” حوكمت بصورة وصوت متقطع..والتماسات النيابة قاسية وقاسية جدا”

قال المتهم علي حداد من سجن تازولت بباتنة، وهو يظهر على شاشة مكبرة، لهيئة محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، سيدي الرئيس السيد النائب العام، لقد نقلت من سجن الحراش إلى سجن تازولت منذ اربعة ايام، وانا الذي كنت حاضرا في الجلسة قبل ان تؤجلوها إلى جلسة 10 اكتوبر.

اسبوع قبل المحاكمة تم تحويلي من سجن الحراش إلى سجن تازولت وكل هذه التحويلات اتعبتني، لم يتسن لي جمع اغراضي او العمل مع المحامين.

في هذه المحاكمة التي ترأستموها والشكر لكم، لقد حوكمت والصورة غائبة والصوت متقطع .

اما فيما يخص التماسات النائب العام اعتبرها قاسية وقاسية جدا”

المتهم سماعون سيد احمد “كمال غزالي هو من قام بإجراء مذكرة توقيف شكيب خليل، اما أنا فقد تعاملت مع الدولة الجزائرية ”

قال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد سابقا المتهم “سماعون سيد احمد في كلمته الأخيرة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، سيدي الرئيس ار ان أوضح بخصوص إلغاء أمر بالقبض في حق شكيب خليل، أن قاضي التحقيق كمال غزالي هو من قام بهذا الاجراء، اما انا فقد قلت بإجراء قضائي في حق زوجته وابنيه، لحماية الحقوق وفقا للقانون، تعاملت مع الدولة الجزائرية ولست اخضع لاي جهة عدا المجلس الاعلى للقضاء وغرفة الاتهام، اتمنى ان تطبقوا القانون هذا كل ما عندي “.

المتهم باي خالد:” قضيت 21 سنة في خدمة القضاء بدون اي مساءلة او عقوبة التمس براءتي ”

قال المتهم غير الموقوف باي خالد وكيل الجمهورية سابق بمحكمة سيدي أمحمد لهيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في كلمته الأخيرة، قضيت فترة طويلة في قطاع العدالة، اكثر من 21 سنة، بدون ان اخضع لأي مساءلة او عقوبة، لقد أدينا دورنا في إطار القانون والتمس منكم البراءة وشكرا ”

المتهم بن حراج مختار: لم ارتكب اي خطأ..واترك الحكم لكم”

قال رئيس مجلس قضاء العاصمة في كلمته الأخيرة أمام هيئة محكمة الجنايات بالدار البيضاء، بعد نهاية جلسة المحاكمة ، لم ارتكب اي خطأ جزائي، واترك لكم الحكم”.

المتهم لعجين زواوي: “أنصفوني… فلقد “بهدلونا”

قال الأمين العام السابق لوزارة العدل “لعجين زواوي”، لهيئة محكمة الجنايات الابتدائية في كلمته الأخيرة، سيدي الرئيس، عملت قاضيا في هذا البلد بكل إخلاص ونزاهة ، في خدمة العدالة الجزائرية والمصلحة العليا للبلاد، لأجد نفسي اليوم متهم بجناية خطيرة لا ناقة لي فيها ولا جمل، سوى أني بلغت تعليمات وزير العدل، والتي لا ترقى إلى ان وقائع جزائية ولن أطيل عليكم سيدي الرئيس أنصفوني لأنهم بهدلونا وهذا يكفي”.