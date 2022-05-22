المتهم علي حداد:”في حياتي لم أعرف قاضي .. وطحكوت تعرّفت عليه في الزنزانة فقط”

أنكر رجل الأعمال الموقوف لسبب آخر المتهم علي حداد التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا في قضية التحريض على التحيز، خدمة لقضيته التي كانت مطروحة أمام المحاكم ومجالس القضاء، المتعلقة باتحاد العاصمة.

كما نفى المتهم ممارسته ضغوطات على القضاة، منهم وزير العدل السابق الطيب لوح، لأجل الفصل في قضية رجل الأعمال المغترب” كتان ناصر” لأجل استرداد علامته بخصوص beur tv، وهي القضية التي كانت تحتاج إلى جلب اعتماد من محكمة بئر مراد رايس.

وشدد علي حداد أنه لم يستغل مكانته كرجل أعمال مشهور انذاك، لأجل الضغط على السعيد بوتفليقة لأجل التدخل لعديد القضايا التي كانت بين أيدي العدالة، على غرار نفيه علاقته برجل الأعمال الموقوف ” محي الدين طحكوت ” الذي صرح بأنه أصبح صديقه فقط خلال لقائه في الزنزانة.

المتهم علي حداد ينفي علاقته بالوزير السابق الطيب لوح

كما نفى المتهم علي حداد علاقته بالوزير السابق الطيب لوح، وقال أنه تحصل على رقميه الهاتفينن الخاصين، عن طريق مدير جريدة وقت الجزائر التي كان يملكها. وهذا في إطار لقاء ارباب العمل وزير العمل وقتها الطيب لوح.

القاضي: علي حداد انت سمعت التهم الموجهة إليك بخصوص المشاركة على التحريض والمشاركة على التحيّز ماذا تقول؟

المتهم علي حداد: انا انفي التهم المنسوبة اليا جملة وتفصيلا ،الرسالة لم ارسلها للسعيد بوتفيلقة بل المحامية أرسلتها لي تخبرني أن القضية مطروحة في محكمة الحراش، والاعتماد لابد جلبه من بئر مراد رايس، ونحن كنا في الدار البيضاء، والمدعو “كتان ناصر” كان يملك العلامة منذ سنوات والتقاني في احدى المرات، وطرح عليا المساعدة في قضيته العابقة بخصوص الاستحواذ على علامته التجارية، وخلالها تم توجيهه لوزارة الإتصال، فجاءني مرة أخرى يطلب متي المساعدة وقال لي التدخل لاجله مع السعيد بوتفليقة، ومن ثمة اتصلت بهذا الاخير. واخبرته بالقضية فكان رد السعيد بوتفليقة بأنه مادام القضية بين ايدي العدالة سوف يتابعها.

القاضي: هل تعرف الطيب لوح انت تملك رقمه

المتهم علي حداد: انا لست لدي اي علاقة معي، وقتها كان معي صحفي، الطيب لوح وقتها كان وزير العمل فكلمني لأول مرة.

كما أضاف ذات المتهم:”لم اكن اعرفه حتى المدعو ” كتان” ليس لدي اي علاقة به، بل طلب مني المساعدة لأجل استرجاع قضيته لو كان على علم لي بأن التدخل سيكون من الطيب لوح ” والله ما ندخل روحي”، هذا السيد مغترب كان مظلوم ” محقور”، كيف …أنا لدي قضايا بمئات الملايير لم اتدخل لأجلها كيف اتدخل لشخص لا اعرفه، هذا غير منطقي.

المتهم علي حداد: تم سماعي كشاهد خلال مجريات التحقيق. وفي السماع الثالث قلت لقاضي التحقيق ليس لدي أي اجابة كل ما عندي قلته في القضية، خلالها رد عليا قاضي التحقيق “راك تقلقت هاك دير شوية ريحة” ، فاجبته سيدتي الرئيسة ” يكثر خيرك” ثك أعطاني شربت كأس من الماء، وطلب مني الانصراف وبعدها بأيام تمّ اخطاري بالاتهام والمتابعة في حقي.

لا أعرف رجل الأعمال الموقوف ” محي الدين طحكوت ” بل تعرفت عليه في الزنزانة، نحن نفوّت الوقت نغير الجو بالتحدث عن أمور الدين والدنيا.

القاضي: هل لديك علاقة مع الوزير آنذاك الطيب لوح

المتهم علي حداد: ليس لدي أي علاقة به

القاضي: كيفّ لدي رقمين له الرقمين الخاصين، كيف ليس لديك علاقة به وتملك رقميه.؟

المتهم علي حداد: دقيقة سيدتي الرئيسة الرقمين منحهما لي مدير جريدة وقت الجزائر. وقتها كان وزيرا للعمل، بمجوب لقاءات شارك فيها أرباب العمل

القاضي: الطيب لوح كيف تحصل علي حداد على رقمك الهاتفي

الطيب لوح يتدخل للتوضيح:

المتهم الطيب لوح : كان عندي رقم 0661، لم اغيره منذ عقود من الزمن، قد تجدينه حتى عند الخضار…

القاضي: شكرا يكفي هذا يكفي

المتهم الطيب لوح: لم أكمل ..؟

القاضي: يكفي هذا لا اريد المزيد.

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