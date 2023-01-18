المتورط الرئيسي في فضيحة المغرب بالبرلمان الأوروبي يتعاون مع القضاء

أبرم بيار أنطونيو بانزيري، عضو البرلمان الأوروبي السابق والمشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد المعروفة باسم “قطرغيت”. إتفاقا مع النيابة العامة البلجيكية ينص على تعاونه مع المحققين في مقابل عقوبة مخففّة.

وقالت النيابة في بيان إنه من خلال هذه المذكرة فإن بانزيري يتعهد إبلاغ المحققين والعدالة. خصوصا بالترتيبات المالية مع دول ثالثة، والتركيبات المالية الموضوعة. والمستفيدين من هذا المخطط الإجرامي المفترض. مضيفة أن تصريحاته ينتظر أن تكون “جوهرية وكاشفة وصادقة وكاملة” بشأن مشاركته في الوقائع المزعومة ووقائع أطراف أخرى.

وسيتعين على بانزيري البالغ 67 عاما، إبلاغ المحققين عن الفضيحة بـ”ضلوع أشخاص معروفين أو غير معروفين في الملف حتى الآن. بما في ذلك هوية الأشخاص الذين يعترف بضلوعهم في الفساد”.

في مقابل هذا التعاون المسموح به في بلجيكا بموجب قانون سن عام 2018. ستكون العقوبة التي يتلقاها بانزيري نافذة لكنها محدودة. وستشمل السجن وغرامة ومصادرة جميع الممتلكات المكتسبة التي تقدر قيمتها حاليا بمليون يورو”.

وأعلن مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي أنّ بانزيري وقع ما يسمى بـ “إتفاق التوبة” لتعميق تعاونه مع السلطات، واصفا إياه بأنه “تطور مهم”.

وبموجب الإتفاق يلتزم بانزيري بمشاركة تفاصيل الفضيحة مثل طريقة عمل حلقة الفساد والاتفاقيات المالية مع الدول الأخرى وهوية أصحاب المصلحة والأشخاص المعروفين وغير المعروفين. الذين يعترف بأنهم قدموا رشوة.

وكان البرلماني الإيطالي المتورط في فضيحة الرشاوى المغربية لأعضاء في البرلمان الأوروبي، قد صرح للمحققين البلجيكيين الذين كانوا يستجوبونه. أنّ هناك اتفاقا مع المغربي بعد انتهاء فترة عضويته في البرلمان الأوروبي عام 2019 لتغيير قرارات البرلمان الاوروبي مقابل وعد بالحصول على مبلغ بقيمة 50.000 يورو.

واتسعت قائمة المشتبه بهم لتشمل النائبين الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلاي مع بدء البرلمان الأوروبي اجراءات رفع الحصانة عنهما، تمهيدا لإحالتهما على التحقيق.

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