المجاهدان محمد فرقان والبشير بلبشير يواريان الثري في غليزان

انتقل إلى رحمة الله مساء أمس الإثنين بغليزان المجاهدان محمد فرقان و البشير بلبشير.

ويعد الراحل محمد فرقان 81 سنة أحد أبرز مجاهدي منطقة غليزان خلال الفترة الإستعمارية شغل بعد الاستقلال عدة مناصب من بينها رئيس بلدية غليزان وأمين ولائي سابق للمنظمة الوطنية للمجاهدين إلى جانب تأسيسه لفرق الدفاع الذاتي بولاية غليزان في تسعينيات القرن الماضي.

و قد ووري الفقيد الثرى ظهر اليوم الثلاثاء بمقبرة الشوالة منداس الواقعة جنوب غليزان بحضور أعضاء من الأسرة الثورية و جمع من المواطنين.

أما الراحل البشير بلبشير 79 سنة فقد كان من بين أبرز مجاهدي منطقة الونشريس الغربي منطقة عمي موسى وأحد معطوبي حرب التحرير.

حيث شارك في الثورة التحريرية منذ بدايتها وتعرض إلى التعذيب بأبشع الطرق من طرف المستعمر الفرنسي بسجن وادي الجمعة في غليزان.

وقد ووري الفقيد الثرى ظهر اليوم الثلاثاء بمقبرة العمامرة زمورة جنوب غليزان بحضور أعضاء من الاسرة الثورية.