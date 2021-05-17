المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد توجه رسالة للمقاومة الفلسطينية

وجهت المجاهدة الرمز، جميلة بوحيرد، اليوم الإثنين، رسالة إلى المقاومة الفلسطينية.

وجاء في الرسالة التي نشرتها قناة الميادين “إنّني أتابع ما يجري في السّاحة الفلسطينية لحظة بلحظة”.

وأضافت “أشعرُ بالفخر والاعتزاز كلما رأيت صواريخ المقاومة تزين سماء فلسطين وتدك مدن الاحتلال”.

وتابعت “المقاومة الفلسطينية أعادت لي الأمل بأنّ الأمّة لا زالت حية، وأن الاستعمار ليس قضاءً وقدراً، وإنما حالة استثنائية ومؤقتة”.

ودعت جميلة بوحيرد الفلسطينيين للاستمرار في مقاومة الاحتلال وطرد المحتلين”.

وأكدت “لولا وضعي الصحي لكنت في الصّفوف الأولى مع المجاهدين الفلسطينيين لاستكمال معركة تصفية الاستعمار”.