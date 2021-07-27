المجاهدة مريم بلميهوب زرداني في ذمة الله.. ورئيس الجمهورية يعزي عائلتها

قدم رئيس الجمهورية تعازيه الخالصة إلى عائلة المجاهدة الراحلة مريم بلميهوب زرداني، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء

وفي رسالة التعزية التي بعث بها رئيس الجمهورية، قال أن ” المرحومة المجاهدة عرفت بالتزامها الوطني وبغيرتها على القيم النوفمبرية وتعلقها برسالة الشهداء الأبرار. مضيفا:” أننا نقاسمكم الأسى ونحن نفقد المجاهدة والمحامية والحقوقية رفيقة الشهيدات جميلات الجزائر التي وهبت شبابها فداء للوطن. فانطبع اسمها في سجل .مناضلات ومجاهدات الثورة التحريرية المباركة

وأضاف رئيس الجمهورية:” لقد ظلت المرحومة وفية للمبادئ والمثل التي انغرست في وجدانها وهي التي تشربتها في مدرسة الثوار الابطال