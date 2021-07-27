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الوطني

المجاهدة مريم بلميهوب زرداني في ذمة الله.. ورئيس الجمهورية يعزي عائلتها

بقلم أمينة داودي
المجاهدة مريم بلميهوب زرداني في ذمة الله.. ورئيس الجمهورية يعزي عائلتها
رئيس الجمهورية
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قدم رئيس الجمهورية تعازيه الخالصة إلى عائلة المجاهدة الراحلة مريم بلميهوب زرداني، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء

وفي رسالة التعزية التي بعث بها رئيس الجمهورية، قال أن ” المرحومة المجاهدة عرفت بالتزامها الوطني وبغيرتها على القيم النوفمبرية وتعلقها برسالة الشهداء الأبرار. مضيفا:” أننا نقاسمكم الأسى ونحن نفقد المجاهدة والمحامية والحقوقية رفيقة الشهيدات جميلات الجزائر التي وهبت شبابها فداء للوطن. فانطبع اسمها في سجل .مناضلات ومجاهدات الثورة التحريرية المباركة

وأضاف رئيس الجمهورية:” لقد ظلت المرحومة وفية للمبادئ والمثل التي انغرست في وجدانها وهي التي تشربتها في مدرسة الثوار الابطال

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