المجاهد الذي رافق الحراك خلال 9 أشهر دون إراقة قطرة دم.. وحارب العصابة

منذ أن انطلق الحراك الشعبي في الـ22 من شهر فيفري المنصرم وقفت قيادة الجيش الوطني الشعبي وعلى رأسها الفريق الراحل أحمد قايد صالح إلى جانب الشعب الجزائري في مطالبه المشروعة.

وبعد ثلاثة أسابيع من المسيرات السلمية التي خرج فيها ملايين الجزائريين، وبالضبط في 26 مارس المنصرم وخلال زيارته لولاية ورقلة طالب الفريق بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور والإستجابة لمطلب ملايين الجزائريين.

وقال في كلمة له خلال زيارته للناحية العسكرية الرابعة بورقلة أنه يجب تبني حل يمكن للخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.

وفي اجتماع ترأسه بقيادة القوات البرية في الـ 30 مارس المنصرم أكد رئيس أركان الجيش أن الخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم إلا في الإطار الدستوري، ويعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر.

وخلال ذات الإجتماع أشار الفريق قايد صالح إلى ما أسماه الاجتماعات المشبوهة التي لا تتماشى مع الشرعية الدستورية غير مقبولة، والجيش الوطني الشعبي خطا أحمر.

وأضاف الفريق أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.