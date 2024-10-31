المجاهد الراحل الطاهر الزبيري سيٌوارى الثرى بمقبرة العاليا

سيوارى الثرى بعد صلاة الظهر اليوم الخميس، جثمان المجاهد الراحل العقيد الطاهر الزبيري بمقبرة العاليا.

وتوفي المجاهد العقيد الطاهر الزبيري عن عمر ناهز 95 سنة. وكان قائدا للولاية الأولى، حيث انخرط مبكرا في صفوف الحركة الوطنية. وكان من أوائل مفجري الثورة بها وتقلد عدة مناصب ومسؤوليات بعد الإستقلال.

وقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعازيه في وفاة المجاهد العقيد الطاهر الزبيري. وجاء في رسالة التعزية: “يشاء القدر أن تودع الجزائر غداة الإحتفال بسبعينية الثورة المجيدة أحد أكبر قادة الثورة المجيدة، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل أن نتنعم بالاستقلال.

وإثر هذا المصاب، يتقدم رئيس الجمهورية بأخلص التعازي وعظيم المواساة، إلى عائلته و إلى الأسرة الثورية كافة، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.