المجاهد السعيد بوحجة يُوارى الثرى بمقبرة العالية

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المجاهد السعيد بوحجة يُوارى الثرى بمقبرة العالية
بقلم نادية بن طاهر

وري الثرى بعد عصر اليوم الأربعاء، بمقبرة العالية في الجزائر العاصمة، جثمان رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، المجاهد والمناضل السعيد بوحجة.

و قد حضر تشييع الجنازة رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالج قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، والوزير الأول، عبد العزيز جراد.

بالإضافة إلى حضور العديد من الشخصيات السياسية.

هذا وانتقل إل  رحمة الله، المجاهد السعيد بوحجة رئيس المجلس الوطني الشعبي سابقا، وعضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

وحسب مصادر النهار، فإن الفقيد فارق الحياة صبيحة اليوم الأربعاء، بعد أن لازم الفراش لمدة بسبب المرض.

قوجيل

شنين

شنين

شنين


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